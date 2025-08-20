Нацгвардійці знищили російський ЗРК С-300В, який коштує $40 млн

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Завдяки українським воїнам у російських збройних сил сталася чергова дороговартісна втрата. Військовослужбовці окремого загону спеціального призначення "Лазарь" 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України знищили на Запорізькому напрямку ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300В. Про це пише Telegram-канал БУТУСОВ ПЛЮС.

"Бійцями ОЗСП "Лазарь" 27-ої Печерської бригади НГУ на Запорізькому напрямку був знищений ЗРК "С-300В" вартістю 40 мільйонів доларів!", - йдеться у повідомленні.

Оператори українських БПЛА виявили пускову установку з двома транспортно-пусковими контейнерами після чого атакували їх. Внаслідок точних ударів стався потужний вибух боєкомплекту ЗРК і комплекс повністю згорів.

С-300В — це зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений у СРСР в 1970-х роках та прийнятий на озброєння у 1988 році. Він створений для захисту військових об’єктів від літаків, крилатих і балістичних ракет. Кожна пускова установка має власний радар підсвітки цілі, що дозволяє автономну бойову роботу. Система здатна одночасно уражати кілька типів цілей, які летять зі швидкістю до 3000 м/с.

У комплексі використовуються ракети 9М83 та 9М82 з дальністю ураження до 75 і 100 км відповідно, а всі елементи системи змонтовані на гусеничних шасі, що забезпечує високу прохідність. Вартість однієї установки сягає близько $40 млн.

До слова, нещодавно стало відомо, що український безпілотник уразив радар новітнього російського ЗРК С-500 "Прометей".