НАБУ закрило справу проти українського виробника тепловізорів Archer

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило резонансну справу проти української компанії "Термал Віжн Текнолоджіс", яка випускає тепловізійні приціли та монокуляри під брендом Archer через нестачу доказів. Про це НАБУ повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"За результатами розслідування не зібрано достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадових осіб Міноборони та компанії Archer складу кримінального правопорушення", — заявили в бюро.

Також у відомстві наголосили, що не завжди відкриття справи закінчується встановленням факту порушення. В НАБУ уточнили, що не знайшли у діях компанії Archer та посадовців Міноборони складу злочину.

"Зазначимо, що початкові оцінки не завжди призводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас такі випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур", — йдеться у повідомленні.

Розслідування розпочалося у жовтні 2023 року. Підставою стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн ЄС. Йшлося про розтрату 1,5 млрд грн державних коштів.

За даними слідства, компанія нібито уклала низку контрактів на постачання Силам оборони тепловізійних приладів на цю суму, але постачання затягнули на 9 місяців, хоча попередня оплата поступила.

У квітні 2025 року засновник компанії Archer Олександр Яременко повідомив, що слідчі НАБУ прийшли на евакуйоване в Чехію підприємство Archer LPP з ухвалою на обшук, датованою травнем 2024-го.

Також засновник нагадав, що з 2014 року компанія виконала понад 200 військових контрактів. Мова про понад 20 тис. військових приладів. За словами Олександра Яременка, компанія "не брала жодної гривні на розробки чи ремонти з бюджету країни".