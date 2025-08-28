Українська правда   /   Межа
На Запорізькому напрямку з'явиться український дрон-бомбер, який може нести 150 кг

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
28 серпня, 17:40
0

На Запорізькому фронті незабаром з’явиться сучасний український дрон-бомбер Heavy Shot. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Starlink на дроні
Іван Федоров

За його словами, "Баба-Яга" нового покоління вражає своїми технічними характеристиками:

· дрон здатен підіймати рекордні 150 кг корисного навантаження;

· має шість двигунів та антену Starlink на борту;

· працює як справжній "міні-КАБ", бо завдає точних ударів по ворожих бліндажах, техніці та складах;

· здатен знищувати те, що не під силу меншим дронам.

"Більш легкі моделі Heavy Shot уже довели свою ефективність. Вони не лише нищать ворожі фортифікації, а й рятують життя. Саме таким дроном було доставлено електровелосипед пораненому бійцю — і він самостійно вийшов із "червоної» зони", — зазначив Іван Федоров.

Нагадаємо, що шведська Saab розробила дешеву ракету Nimbrix проти безпілотників, яка може дістати ціль на відстані до 5 км. 

