На Запорізькому напрямку з'явиться український дрон-бомбер, який може нести 150 кг

На Запорізькому фронті незабаром з’явиться сучасний український дрон-бомбер Heavy Shot. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, "Баба-Яга" нового покоління вражає своїми технічними характеристиками:
· дрон здатен підіймати рекордні 150 кг корисного навантаження;
· має шість двигунів та антену Starlink на борту;
· працює як справжній "міні-КАБ", бо завдає точних ударів по ворожих бліндажах, техніці та складах;
· здатен знищувати те, що не під силу меншим дронам.
"Більш легкі моделі Heavy Shot уже довели свою ефективність. Вони не лише нищать ворожі фортифікації, а й рятують життя. Саме таким дроном було доставлено електровелосипед пораненому бійцю — і він самостійно вийшов із "червоної» зони", — зазначив Іван Федоров.
