ГУР показало, як його робот-прапороносець "кошмарив" росіян на Сумщині

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
25 серпня, 18:10
0

На Сумщині підрозділ спеціального призначення ГУР Міністерства оборони України провів розвідувальну операцію на тимчасово окупованій території, використавши наземний роботизований комплекс із бойовим модулем та прикріпленим державним прапором України. Операція була присвячена до Дня Незалежності України.

За повідомленням ГУР, робот здійснив рейд у визначеному районі, відкривши вогонь по позиціях російських військових у лісосмузі. Відеозапис дій оприлюднено на офіційному сайті та на Youtube-каналі ГУР МОУ.

"Технологічна збройна боротьба за свободу України триває!", - йдеться у дописі ГУР.

До слова, нещодавно морський дрон ГУР знищив п'ятьох елітних російських водолазів у бухті Новоросійська.

