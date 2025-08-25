На російському "Орлані" виявили "камеру заднього виду" – Флеш

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

На російському дроні "Орлан" знайдено "камеру заднього виду". Вона потенційно може використовуватися для того, щоб оператор міг відхиляти БПЛА в разі атак з боку українських дронів-перехоплювачів. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Камера зі збитого "Орлана" Сергій "Флеш" Бескрестнов

Він також опублікував фото самої камери. На знімку видно, що вона має захисний кожух, однак її характеристики фахівець не наводить.

Крім того, Флеш наголошує, що зенітні дрони російського підрозділу "Рубікон" також завдають дедалі більше втрат наших розвідувальних БПЛА. Тому українські фахівці зараз теж у пошуку всіх можливих рішень проти них. Сам підрозділ "Рубікон" зараз вважається одним з найкращих в росії.

Це вже не перша модифікація "Орлана". Раніше зенітники 118 ОМБр збили інший "Орлан", який ніс на собі два FPV-дрони. Такий БПЛА-матка здатен перевозити FPV на великі відстані і працювати як ретранслятор сигналу.

До слова, Україна активно розвиває виробництво та застосування перехоплювачів. Приміром, недавно компанія Besomar представила багаторазовий дрон-перехоплювач літакового типу з дробовиком із автоматичною системою стрільби.

Це не єдина розробка у цьому напрямку. Ще один дрон-перехоплювач називається Sting від "Диких шершнів". Нещодавно його вдалося розігнати до 315 км/год.

У кінці липня міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна в межах чотирьох контрактів вже замовила дронів-перехоплювачів на понад 3 млрд грн.

Водночас ворог шукає протидію українським перехоплювачам. За словами "Флеша", російські "Шахеди" почали виконувати комплекс складних маневрів у польоті, спрямованих на зниження ефективності українських зенітних дронів.