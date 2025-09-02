Українська правда   /   Межа
На MSPO 2025 показали морський дрон Kaczka, який схожий на лебедя
Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
2 вересня, 17:30
На виставці озброєння MSPO 2025 у польському місті Кельце показали вкрай незвичайний дрон-амфібію Kaczka, який виконаний у вигляді лебедя, та призначений для прихованої розвідки й ураження цілей. Про це повідомив PortalMilitarny.pl.

Kaczka
Kaczka
PortalMilitarny.pl

Апарат виконано у вигляді коробки, на яку встановлено макет білого лебедя. В "голові" птаха встановлено камеру, яка дозволяє проводити візуальну розвідку. "Качка" здатна нести до 10 кг вантажу, зокрема вибухівки.

Kaczka
Kaczka
PortalMilitarny.pl

Раніше в Польщі повідомили, що планують представити власну крилату ракету Lanca. Її розробляє компанія WB Group, відома розробкою безпілотних систем.

Дрони MSPO 2025 Бойові дрони Польща
