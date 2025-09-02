На MSPO 2025 показали морський дрон Kaczka, який схожий на лебедя

На виставці озброєння MSPO 2025 у польському місті Кельце показали вкрай незвичайний дрон-амфібію Kaczka, який виконаний у вигляді лебедя, та призначений для прихованої розвідки й ураження цілей. Про це повідомив PortalMilitarny.pl.
Апарат виконано у вигляді коробки, на яку встановлено макет білого лебедя. В "голові" птаха встановлено камеру, яка дозволяє проводити візуальну розвідку. "Качка" здатна нести до 10 кг вантажу, зокрема вибухівки.
Раніше в Польщі повідомили, що планують представити власну крилату ракету Lanca. Її розробляє компанія WB Group, відома розробкою безпілотних систем.