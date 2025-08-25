На фронт передали новий РЕБ "Верес-2" для захисту від БПЛА зі скидами

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Українська компанія "Укрспецконсалтинг" розповіла, що її нова станція РЕБ "Верес-2" направленої дії вже поступила до низки бригад Сил оборони України. Про це повідомляє Defence Express.

"Цей комплекс є ефективним засобом протидії БпЛА типу Mavik та Autel, що несуть бойові заряди. Можливості "Верес-2" перевищують показники інших наявних у частині засобів направленої дії, з тими ж самими робочими діапазонами частот. "Верес-2" виконує завдання зі зриву польотних завдань БпЛА противника на глибину від 1000 до 2000 метрів", – зазначили в одній з бригад.

Станцію РЕБ "Верес-2", зокрема, застосовують на Запорізькому та Покровському напрямках.

У компанії "Укрспецконсалтинг" повідомили, що "Верес-2" є малогабаритним рішенням, яке створено із застосуванням власного програмного забезпечення і низки модулів власної розробки та виготовлення. Маса системи становить не більше 20 кг.

"Верес-2" Defence Express

Зазначається, що "Верес-2" працює в діапазонах частот 1160-1280 МГц; 1560-1630 МГц; 2400-2500 МГц, 5160-5280 МГц та 5725-5850 МГц. Це дозволяє цьому перекривати частоти радіонавігаційних систем, таких як GPS, Galileo, Glonass та BeiDou.

Також він здатен перекривати канали керування та відео для дронів на частотах 2,4 ГГц та 5,8 ГГц. А от "низькочастотні" FPV, які працюють на частотах до 1160 Гц, система глушити не зможе.

Пульт дистанційного управління "Верес-2" дозволяє вибирати діапазони роботи, потужність, полярізацію сигналу, а також включати та виключати пристрій віддалено.

У станції РЕБ є акумулятор, якого вистачає до 60 хв, від електромережі вона працює безперервно.

Раніше повідомлялось, що "Хартія" отримає нові комплекси РЕР за 2 млн грн від компанії Intellias. Йдеться про п'ять комплексів, які дозволять проводити радіоелектронну розвідку для визначення позицій ворога.