На маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence з'явилися дрони літакового типу

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Дрони літакового типу тепер представлені на маркетплейсі DOT-Chain Defence та вже доступні до замовлення військовими частинами. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, більшість моделей – це дрони-розвідники. Вони розраховані на тривалі польоти та здатні виконувати широкий спектр завдань.

"В асортименті 12 моделей від 8 українських виробників. Агенція оборонних закупівель законтрактувала цих виробників для постачання дронів як із наявного складу, так і за передзамовленням", – додав очільник оборонного відомства.

Він також зауважив, що триває робота в найближчих планах масштабування системи та розширення лінійки доступних товарів: інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕБ/РЕР та скиди.

Раніше повідомлялося, що за місяць роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence поставлено 5,6 тисяч дронів на 216 млн грн.

DOT-Chain Defence – маркетплейс зброї для ЗСУ, який дозволяє військовим самостійно обирати потрібну техніку і швидко її отримувати. Через DOT-Chain Defence можна замовляти FPV-дрони та дрони-бомбардувальники. Від замовлення до передової – пара тижнів, а найшвидше – 5 днів.