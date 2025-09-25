Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

На маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence з'явилися дрони літакового типу

На маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence з'явилися дрони літакового типу
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
25 вересня, 11:32
0

Дрони літакового типу тепер представлені на маркетплейсі DOT-Chain Defence та вже доступні до замовлення військовими частинами. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, більшість моделей – це дрони-розвідники. Вони розраховані на тривалі польоти та здатні виконувати широкий спектр завдань.

"В асортименті 12 моделей від 8 українських виробників. Агенція оборонних закупівель законтрактувала цих виробників для постачання дронів як із наявного складу, так і за передзамовленням", – додав очільник оборонного відомства.

Він також зауважив, що триває робота в найближчих планах масштабування системи та розширення лінійки доступних товарів: інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕБ/РЕР та скиди.

Раніше повідомлялося, що за місяць роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence поставлено 5,6 тисяч дронів на 216 млн грн.

DOT-Chain Defence – маркетплейс зброї для ЗСУ, який дозволяє військовим самостійно обирати потрібну техніку і швидко її отримувати. Через DOT-Chain Defence можна замовляти FPV-дрони та дрони-бомбардувальники. Від замовлення до передової – пара тижнів, а найшвидше – 5 днів.

Дрони Зброя БПЛА Українська зброя DOT-Chain Defence
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень