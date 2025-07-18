Українська компанія показала двомоторний ударний дрон Darts з бойовою частиною 14 кг

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

На демонстраційному заході DemoDay Brave1, де проходять випробування нових ударних БПЛА, здатних уражати цілі на відстані понад 40 км, показали нову двомоторну модифікацію ударного дрона Darts.

Як повідомив представник виробника виданню "Мілітарний", цей двомоторний дрон здатен переносити корисне навантаження вагою до 12–14 кг і вже постачається українським військовим невеликими партіями.

Одномоторна версія Darts має максимальну корисну вагу 8 кг. Повідомляється, що новий Darts у бойових умовах протестований із навантаженням понад 8 кг, яке апарат переносить без проблем. За словами розробників, двомоторна версія має перевагу над одномоторною моделлю саме завдяки збільшеній вантажопідйомності до 12-14 кг.

Як вище згадувалось, оновлений Darts бере участь у випробуваннях ударних БПЛА, здатних уражати цілі на відстані у 40 км. Представник виробника зауважив, що під час попередньої демонстрації дрон здійснив політ на 45 км, виконав кілька заходів на умовну ціль і повернувся ще з запасом енергії. Це стало можливим завдяки двом вбудованим акумуляторам.

Компанія також працює над інтеграцією повітряного ретранслятора, що має розширити функціональність дрона. Очікується, що на наступному етапі випробувань буде представлено нові технічні рішення, актуальні для фронту.

Проєкт Brave1 проводить серію демонстрацій з метою відбору дронів, які відповідають технічним вимогам. Деталі цих вимог не розголошуються з міркувань безпеки.

В травні державний кластер Brave1 також проводив випробування ударних дронів, які зможуть вражати цілі на відстані до 30-40 км. Тоді демонструвалася одномоторна версія дрона Darts, а також інші безпілотники, серед яких Hunter Killer, R2D2 та Сіромаха.

Основною ідеєю заходу було створення масового дрона, який зможе легко долітати до цілі на відстань до 40 км, що дозволить ефективно знищувати ворожі склади, техніку, системи ППО й тримати в напрузі маршрути постачань росіян. Детальніше про це йдеться в окремій статті "Оборонки".