Антени для ударних дронів типу "Шахед" відкрито продаються на AliExpress

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
17 серпня, 19:16
На китайській торговій платформі AliExpress виявлено у відкритому продажу антену, яка використовується в ударних дронах типу "Shahed-136" (російська назва — "Герань"). Інформація про це з'явилась на російському Telegram-каналі WarGonzo.

Йдеться про 11-елементну антену з захистом від електронних перешкод, що є ключовим компонентом навігаційної системи дронів. Вартість пристрою становить $3290 з можливістю доставки.

Згідно з описом товару, антена забезпечує точне наведення дронів навіть у зонах, де працюють сучасні системи радіоелектронного придушення. Вона приймає сигнали GPS, китайської навігаційної системи BeiDou, а також сумісна з російською ГЛОНАСС. Корпус виготовлений із матеріалів, стійких до корозії та придатних для роботи в екстремальних температурних умовах.

Пристрій має високу кругову поляризацію, широку смугу підсилення та може налаштовуватись за частотою, розміром і структурою відповідно до потреб користувача.

Раніше українські фахівці з радіоелектронної боротьби, які досліджували конструкцію дронів "Герань", виявили в них численні компоненти іноземного походження, зокрема американські та індійські. Також ГУР МО України зазначало, що в "шахедах", які були виявлені в травні 2025 року, частка китайської електроніки збільшилася до 60-65%.

Відкритий продаж іноземних компонентів для ударних дронів тільки підтверджує необхідність введення додаткових санкцій проти постачальників. Одні із таких санкцій нещодавно були запроваджені президентом України.

