Система детекції дронів української Kvertus навчилася перехоплювати відео з ворожих БПЛА

Система пасивної детекції дронів Azimuth української компанії Kvertus отримала функцію перехоплення відеоканалу від БПЛА. Про це йдется в соцмережах виробника.

Як зазначається, тепер фахівець радіорозвідки може переглядати відео, яке знімає безпілотник під час польоту, в окремому вікні інтерфейсу Azimuth. Це дозволяє бачити те саме, що бачить оператор ворожого дрона, та вживати необхідних заходів.

Інакше кажучи, якщо на перехопленому відео видно, як ворожий дрон летить до наших позицій, то можна визначити напрямок, з якого він рухається, приблизний час, який йому треба, щоб долетіти, та інші показники. В результаті його можна збити на великій відстані.

В компанії зазначають, що систему відеоперехоплення вже отримали нові Azimuth, а незабаром розробники нададуть можливість оновити всі раніше випущені моделі через інтернет.

Раніше компанія Kvertus розробила систему для захисту авто від дронів. Вона називається AD CERBERUS та має ефективну дистанції дії понад 100 м.