Міноборони з початку року поставило ЗСУ вже понад мільйон FPV-дронів

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Агенція оборонних закупівель Міноборони України у січні-липні 2025 року поставила для потреб ЗСУ понад 1 млн FPV-дронів. Загалом на 2025 рік АОЗ уже законтрактувала понад 2 млн FPV-дронів, повідомляє оборонне відомство.

Директор агенції Арсен Жумаділов зазначив, що передача мільйона FPV-дронів – це важливий етап, але не фінальний.

"Ми запустили додаткові інструменти для масового постачання БпЛА. Це рамкові угоди в системі Prozorro та DOT-Chain Defence. Останній дозволяє підрозділам самостійно обирати потрібні дрони. Працюємо, щоб Збройні сили отримували якісні необхідні БпЛА за рахунок державного бюджету", – зауважив він.

В МОУ додали, що для забезпечення подальшого зростання обсягів постачання, АОЗ запустила нові підходи до закупівель. Серед них – рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик та маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

В Міноборони пояснили, що ці рамкові угоди дозволяють контрактувати виробників не за конкретними назвами виробів, а за відповідністю їхніх дронів до вимог ТТХ.

"Це дозволяє залучити широке коло виробників до процесу закупівель, забезпечити конкуренцію між ними та прозорість завдяки проведенню торгів у Prozorro", – сказано в повідомленні відомства.

Тут додали, що ІТ-система DOT-Chain Defence надає можливість військовим самостійно обирати БпЛА, як у маркетплейсі. Це забезпечує адресну та швидку доставку дронів на фронт. Наразі цифрова платформа працює в режимі пілоту, де 12 бойових бригад замовляють самі ті безпілотники, які їм справді потрібні.