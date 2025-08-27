Українські військові моторні човни від "Гольфстрим" пройшли випробування

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Компанія "Гольфстрим" успішно провела демонстраційний показ і випробування моторних багатоцільових човнів серій GS5200TSB та GS6400TSB. Про це йдеться в повідомленні асоціації NAUDI.

Ці човни, як зазначається, виготовлені із поліетилену високої щільності, а їх корпуси вирізняється підвищеною міцністю та невразливістю. Виробником заявлено, що вони можуть витримувати зіткнення із гострим камінням, пірсами чи іншими перешкодами.

Зазначається, що човни мають високу бойову витривалість, а корпуси характеризуються радіопрозорістю та ремонтопридатністю. Термін служби майне необмежений, а матеріал корпусу стійкий до впливу кисню, води, солей, мастила та пального.

Багатоцільовий моторний човен NAUDI

Крім того, перевагою є непотоплюваність завдяки заповненню об’єму корпусу нижче палуби водонепроникними кульками.

В компанії наголосили, що такі човни можна використовувати як десантно-штурмові, санітарні чи транспортні у широкому діапазоні температур. Новинки вже пройшли кодифікацію і готові для застосування у війську.

