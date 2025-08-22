Українська правда   /   Межа
Морський дрон ГУР знищив п'ятьох елітних російських водолазів у бухті Новоросійська

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
22 серпня, 10:47
0

Один з ударних морських дронів, які використовує ГУР МО України, під час операції в Чорному морі прорвався до бухти Новоросійська, де вибухнув і ліквідував одразу п’ятьох елітних російських підводників-диверсантів. Про це повідомили в українській розвідці.

За даними відомства, дрон пробився в бухту, але через дію РЕБ втратив зв’язок з оператором і почав дрейфувати. Через певний час місцеве командування наказало підняти ударний морський дрон для дослідження.

Для цього відправили групу з п’ятьох водолазів-розвідників військово-морського флоту держави-агресора. Вони входили в так званий підрозділ "ПДСС" (подводниє дівєрсіонниє сіли і срєдства), до якого входять лише елітні висококваліфіковані водолази. Вони мають найкраще оснащення, а на їхню підготовку витрачається багато грошей і часу.

За даними ГУР, під час маніпуляцій з дроном здетонував, внаслідок чого всі водолази загинули. При цьому в розвідці наголошують, що особовий склад російського флоту у Новоросійську сильно незадоволений цим наказом.

Нагадаємо, що навесні 2025 року ГУР показало безпілотні катери з дронами-камікадзе для операцій в Чорному морі. Кадри з цими платформами можна побачити у документальному фільмі Артема Шевченка "Морський бій. Епоха дронів".

Дрони Морські технології Безпілотники Безпілотний човен Ударні безпілотники Морські дрони ГУР
