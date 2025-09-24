Новий морський дрон скоро стане на озброєння Збройних сил Туреччини

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

У Туреччині Збройні сили отримають на озброєння новий безпілотний бойовий дрон Sancar. Його передадуть у військо найближчим часом. Про це "Укрінформу" повідомили в пресслужбі оборонної компанії Havelsan, яка є виробником апарату.

"Безпілотний бойовий надводний транспортний засіб SANCAR завершив приймальні випробування та готовий до поставки підрозділам сил безпеки", – заявив виробник.

Морський дрон Sancar

Havelsan

Водночас генеральний директор HAVELSAN доктор Мехмет Акіф Наджар зауважив, що крім військового, Sancar має потенціал цивільного використання, зокрема для виконання завдань з логістики та інші небойових завдань.

Довжина дрона становить 12,7 м, ширина – 3,3 м, а тоннажність – 9 тонн. Розробка працює завдяки двом дизельним двигунам та обладнана двома водометними двигунами для досягнення швидкості понад 40 вузлів. Дальність руху – понад 400 морських миль зі швидкістю 10 вузлів (74 км/год). Апарат може працювати у невеликий шторм.

До слова, нещодавно на виставці DSEI 2025 у Лондоні латвійський стартап SUBmerge Baltic показав свій автономний підводний апарат Pike. Безпілотник призначений для патрулювання, картографування та обстеження того, що відбувається поблизу критичних об’єктів підводної інфраструктури недалеко від берега.

До того німецька компанія EUROATLAS представила новий підводний безпілотник Greyshark. Він існує у двох варіантах та здатен самостійно змінювати свої задачі. Для цього він має штучний інтелект.