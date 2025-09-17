В Україні немає потреби відключати мобільний зв'язок під час дронових атак – Флеш

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

У масштабах країни зараз немає необхідності відключати мобільний зв'язок під час атак російських безпілотників. Таку думку висловив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

" На даний момент "Шахеди" не керуються через мобільний зв'язок, а спроби передавати координати польоту ми припиняємо, блокуючи сім-карти ворога. Тобто, зараз немає необхідності робити що-небудь з мобільним зв'язком в масштабах країни. Ще раз – зараз немає реальної необхідності щось відключати ", – написав він.

Фахівець нагадав, що в Україні щомісяця піднімається тема навколо відключення мобільного зв'язку або послуги передачі даних як засіб боротьби с БПЛА ворога.

Водночас він зауважив, що хоча зараз немає потреби відключати зв'язок, варто бути готовими до будь-яких сценаріїв.

"Наш противник технічно грамотний і підступний. Буде проблема – будемо діяти", – додав "Флеш".

Недавно "Суспільне" із посиланням на джерело повідомило, що в Генштабі розглядають можливість вимикати мобільну мережу або значно сповільнювати мобільний інтернет під час тривог.

Джерело заявило, що в деяких випадках, можливо, доцільно застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БПЛА в режимі FPV. Однак це залежить від типу дрону.