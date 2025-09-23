На збройній виставці показали мобільні щогли для забезпечення зв’язку дронів

Українська команда 1ms розробила нові моделі переносних електричних телескопічних щогл "Smart mast" для забезпечення зв’язку розвідувальних безпілотників та FPV-дронів на передовій. Два вироби з висотою 4 та 8 метрів команда представила на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025.

Переносні щогли розробили з урахуванням запитів військових, які зазначали, що для розгортання старих аналогів пристроїв для зв’язку та ретрансляції сигналів потрібно витратити близько 40 хвилин, що складно реалізувати в умовах постійних обстрілів.

Розробка нового пристрою зайняла у команди близько 18 місяців. Завдяки продуманій конструкції електроприводу, телескопічних направляючих та складним підпорним ніжкам, час розгортання щогли складає від однієї до двох хвилин, залежно від модифікації.

При розробці конструкції "Smart mast" сконцентрувалися на забезпеченні мобільності при перенесенні та розгортанні системи. Один боєць може переносити щоглу на плечі та самостійно розгорнути обладнання зв’язку. Вага 4-метрової щогли складає 13 кг, а 6-метрової – 19 кг. Також компанія завершує розробку 12-метрової щогли, яка буде важити 24 кг.

"Ці щогли застосовуються для багатьох задач. Вони можуть піднімати ретранслятори для передачі сигналу між оператором та безпілотником. Можуть піднімати антену для керування FPV-дроном чи дроном-перехоплювачем. Якщо говорити про цивільне використання, то на щогли можна встановити обладнання для освітлення місцевості чи камери для спостереження", – розповідає "Оборонці" розробник системи Володимир.

Для забезпечення зв’язку, щогли споряджаються поворотно-нахильним механізмом, який направляє антену у напрямку дрона. З часом механізм оснастять автоматичним трекінгом, який автоматично коригуватиме напрямок антени.

"У нас уже був запит поставити подібні системи на наземний роботизований комплекс, щоб розгортати їх на передку і проводити спостереження на гарячих напрямках. Їх можна встановлювати на пікапи чи іншу автомобільну техніку", – підкреслює Володимир.

Для виробництва використовують переважно українські компоненти. Лише деякі варіанти підшипників та металопрокат мають іноземне походження. На виробництві більшість елементів точать, вирізають чи друкують самостійно на власних верстатах.

Наразі щогли вже пройшли випробування на фронті. Їх використовував один з центрів керування БПЛА, а також підрозділ на Харківщині. Проте спираючись на досвід застосування щогл, їх допрацьовують перед запуском серійного виробництва, яке заплановане на другу половину осені.

На початку виробничі потужності підприємства складатимуть 20 8-метрових щогл на місяць. Але вже планується збільшення обсягів до 50 виробів на місяць. Вартість одного виробу складатиме близько 160 тис. грн.

Команда подалась на грант Brave1 і отримала експертну підтримку для модернізації власного виробу та його кодифікації перед запуском серійного виробництва.