Міноборони створить єдину "лабораторію" російських трофеїв та відкриє доступ до радянських креслень

Міністерство оборони планує прискорити обмін інформацією про військові технології ворога, зокрема зробити прозору базу трофеїв та надати доступ до російської технологічної документації. Про це представники Міноборони розповіли під час форуму "Вирішальні інновації" від Brave1.

"Ми створюємо єдиний центр трофеїв. Кожен зразок російської зброї буде аналізуватись без посередників та чорного ринку. (...). Прийняли рішення відкрити українським інженерам усі радянські/російські креслення та технічну документацію на воєнні вироби. Наші розробки теж будуть відкриті для кола українських компаній, які пройшли відповідні перевірки", – сказав міністр оборони Денис Шмигаль.

Заступник міністра оборони Юрій Мироненко додав, що українцям потрібна єдина точка, де можна аналізувати, які антени, які засоби зв’язку, яку вибухівку використовує ворог та максимально швидко розробляти засоби протидії. У презентації сказано, що "лабораторію аналізу ворожих трофеїв" пропонують у якості вирішення проблеми, коли різні військові структури конкурують між собою за трофейну російську зброю.

До слова, 1 грудня 2024 року ГУР МО України запустило платформу War&Sanctions. За рік на порталі з'явилося дев'ять розділів, зокрема: викрадачі дітей, компоненти у зброї, інструменти війни, морські та повітряні судна, викрадена спадщина, санкційні списки партнерів, чемпіони терору, рупори кремля та ВПК агресора.

ГУР вказує, що War&Sanctions – це десятки тисяч субʼєктів та обʼєктів, які формують, живлять, забезпечують, уособлюють та підтримують війну рф проти України.