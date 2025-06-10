Міноборони кодифікувало дистанційну турель з гранатометом "ШаБля МК19(М)"

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Міністерство оборони України офіційно допустило до експлуатації дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля МК19(М)", призначений для ведення щільного та точного вогню з автоматичного гранатомета МК19 калібру 40 мм. Про це пише Мілітарний. Розробка адаптована для встановлення на наземні роботизовані комплекси та транспортні засоби, а керувати платформою можуть 1-2 особи.

Бойовий модуль "ШаБля МК19(М)" на автомобілі Мілітарний

Турель забезпечує широкий сектор ведення вогню — 165°, а також вертикальні кути наведення від -5° до +65°, що дозволяє здійснювати стрільбу прямим та непрямим наведенням. Інтегроване програмне забезпечення містить балістичний калькулятор, який автоматично розраховує поправки на висоту та крен. Оператор модуля також може відзначати цілі на цифровій мапі, а система їх запам'ятовує та автоматично наводиться при їх зміні.

Окрім цього є можливість налаштовувати сектори вогню, обирати режими стрільби та проводити "гарячу пристрілку". Оптика модуля включає оглядову та прицільну камери з цифровим зумом.

На думку розробників, кодифікація "ШаБлі МК19(М)" відкриває шлях до серійних поставок у військо, підсилюючи бойові можливості Сил оборони на складних ділянках фронту.

Історія

Перша турель "Шабля" була вперше використана у бойових умовах у 2014 році. Офіційно її допустили до експлуатації у ЗСУ у вересні 2023 року, а в січні 2024 року Україна вперше законтрактувала цю бойову платформу.

Перша турель "Шабля"

Розробка "Шаблі" почалася ще після Революції гідності у 2014 році, коли група інженерів-ентузіастів вирішила створити автоматизовану систему для ведення вогню. З того часу турель пройшла еволюцію.

У 2024 році на фронті вже застосовувалось понад 300 таких установок, і вони отримали позитивні відгуки від військових. Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади та батальйону "Вовки Да Вінчі" активно використовують "Шаблю" у бойових місіях разом з наземним дроном "Рись".