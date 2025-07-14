Міноборони кодифікувало бойовий модуль "Хижак", який може вести вогонь у русі

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Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний дистанційно керований бойовий модуль "Хижак". Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

"Бойовий модуль "Хижак" може використовуватися як стаціонарно, так і на мобільній платформі. Встановлені на нього кулемети калібру 7.62 мм можуть споряджатися боєприпасами радянського зразка або стандарту НАТО", – сказано в повідомленні Міноборони.

Тут зауважили, що дистанційно керований модуль може вести вогонь на дистанціях стрілецького бою. Супроводжувати та вести вогонь у різних площинах: по цілях на землі чи у повітрі. Стабілізація платформи дозволяє влучно вести вогонь навіть у русі.

Раніше Міноборони допустило до експлуатації дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля МК19(М)", призначений для ведення щільного та точного вогню з автоматичного гранатомета МК19 калібру 40 мм.

Розробка адаптована для встановлення на наземні роботизовані комплекси та транспортні засоби, а керувати платформою можуть 1-2 особи.