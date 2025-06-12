"Волиняка": Міноборони кодифікувало бомбер для знищення важкоброньованих цілей

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

В оборонному відомстві пояснили, що "Волиняка" – це бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення різних ворожих цілей. Перші модифікації цього бомбера працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни.

"На їх рахунку – сотні знищених зразків ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили. Вони здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках, при сильному вітрі. Останні версії мають значно покращені характеристики", – додали в Міноборони.

У відомстві зауважили, що безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами. Літальний апарат спроєктований спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах.

"Може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей. Окрім того, "Волиняка" може виконувати логістичні завдання: доставляти на позиції необхідне спорядження", – зазначили в МОУ.

Як відомо, у квітні Міноборони кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1. Це надлегкий ударний дрон для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога.

У травні МОУ допустило до використання у ЗСУ ударний безпілотний авіаційний комплекс "Білий вовк". У комплекті, зокрема: БпЛА з цифровою комбінованою камерою, станція керування та контролю, комплект силових акумуляторів тощо.

На початку червня також стало відомо, що Міноборони кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Chief-1. Дрон призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом.