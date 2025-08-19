Українська правда   /   Межа
Шмигаль підтвердив виробництво ракет "Фламінго" з дальністю 3000 км

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
19 серпня, 10:08
0

Міністр оборони Денис Шмигаль офіційно підтвердив виробництво Україною ракет "Фламінго" з дальністю до 3000 км. Про це він заявив в межах презентації програми дій уряду. 

За словами голови оборонного відомства, "Фламінго" є потужною зброєю, однак основні характеристики він пообіцяв озвучити пізніше.

"Що стосується подробиць, вчора всі побачили ключові подробиці. Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна — і вона є. Це ключові подробиці, а все інше ми дізнаємося, коли прийде належний момент", — зазначив міністр оборони.

Ресурс "Бабель" наводить такі характеристики ракети:

  • дальність польоту: 3000 км;
  • час у повітрі: понад 4 години;
  • максимальна швидкість: 950 км/год;
  • крейсерська швидкість: 850-900 км/год;
  • розмах крил: 6 метрів;
  • максимальна злітна вага: 6000 кг;
  • вага бойової частини: 1000 кг.

Раніше стало відомо, що в Україні почалося серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго", а також з’явились перші відео запусків таких ракет. Нові ракети оснащені бойовою частиною масою у 1150 кг та мають захист від РЕБ.

Нагадаємо, перше фото ракети "Фламінго" опублікував фотограф Єфрем Лукацький.

Зроблено в Україні Зброя Ракети Українська зброя Шмигаль
