У росії розробили мініверсію реактивного вогнемета "Буратіно" на базі наземного дрона

У росії розробили мініверсію вогнеметної системи "Буратіно" на базі дистанційно керованого наземного дрона. Йдеться про "Бойовий модуль реактивної зброї одноразового застосування", який створили в московському ТОВ "Робототехнічний інжиніринг". Про це пише BTVT.INFO.

Дрон с реактивним вогнеметом BTVT.INFO

Стверджується, що система використовує одноразові реактивні боєприпаси. Конструкція дозволяє перезаряджати систему в польових умовах за допомогою піхотного озброєння.

Розміщення зброї BTVT.INFO

Бойовий модуль реактивної зброї розміщується на шасі робототехнічного комплексу, а оператор може робити постріл одночасно з усіх "стволів" або у будь-якому порядку.

Заявлено, що в разі втрати зв’язку між пультом і комплексом система переходить в автоматичний режим. Рух керується за супутниковими даними та сигналами від IMU-сенсора.

Комплекс нібито самостійно наводиться на ціль, визначає дирекційний кут і кут підняття ствола. Перед пострілом він сканує простір у напрямку стрільби, щоб уникнути попадання боєприпасів у перешкоди.

Наголошується, що шасі має вигляд достатньо стійкого. Але навіть на фото видно, що платформа не має навіть протиуламкового захисту, а зміщення корисного навантаження на кормову частину шасі викликає питання щодо стійкості під час стрільби.