Український оборонний стартап Falcons залучив інвестиції США для розширення виробництва

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Українська оборонна компанія Falcons залучила інвестиції від американського венчурного фонду Green Flag Ventures, що дозволить масштабувати виробництво, отримати сертифікацію НАТО та надалі запропонувати свої вироби союзникам. Про це ідеться у пресрелізі компанії.

Компанія Falcons була заснована у 2022 році. В списку її розробок є, зокрема, комплекс пеленгаторів тактичного рівня ЕТЕР. Цей продукт вже показав свої можливості на полі бою. Завдяки йому підтверджено знищення російської системи вартістю близько 90 мільйонів доларів США.

Інтерфейс роботи ETER falcons.com.ua

"Ця інвестиція доводить, що український бойовий досвід створює технології для глобального застосування. Наш наступний крок – масштабувати виробництво ЕТЕР, узгодити його зі стандартами НАТО та забезпечити союзників ефективними рішеннями, яким вони можуть довіряти. Завдяки підтримці Green Flag Ventures ми зможемо використовувати отриманий на полі бою досвід для створення більш ефективних технологій радіоелектронної боротьби, які підвищать стійкість альянсу. Частину інвестицій ми плануємо спрямувати на дослідження ринку, планування виробництва та створення готових рішень, щоб українські технології виходили на глобальні ринки швидше і з сильнішою позицією, коли експорт буде офіційно відкритий", — заявив CEO та співзасновник Falcons Єгор Дудінов.

Отримане фінансування буде спрямоване на вирішення трьох ключових завдань:

· НАТО-стандартизація та масштабування виробництва ЕТЕРу.

· Розширення команди: залучення інженерів та військових практиків.

· Підготовка до експорту: розробка стратегії виходу на ринок НАТО.

Щодо самої системи пеленгації ЕТЕР, то вона не залежить від GPS, має компактні розміри, а також у 30-50 разів дешевша за аналогічні рішення НАТО. На фронті пеленгатор продемонстрував охоплення понад 600 км.

Робота з ЕТЕР falcons.com.ua

Варто зазначити, що Falcons вже тричі отримувала гранти від кластера підтримки оборонних технологій Brave1 – у 2023, 2024 та 2025 роках. Також вона залучала інвестиції від ангельського інвестора.

Раніше повідомлялось, що британсько-український стартап Offset Labs, заснований у 2024 році трьома українськими інженерами, отримав понад $1 млн інвестицій для створення спеціалізованих моделей штучного інтелекту для оборонної сфери.