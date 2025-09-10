Дрони-перехоплювачі за ніч збили майже 100 російських БПЛА на Київщині

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Під час комбінованої атаки безпілотниками та ракетами росіян в ніч на 10 вересня на Київщині завдяки дронам-перехоплювачам було збито майже сто ворожих цілей. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

" Сьогодні вночі перехоплювачі дронів з "Чистого неба" знищили майже сотню ворожих цілей і це найкраща робота за весь час проєкту. Так тримати ", – зазначив він.

За словами Миколи Калашника, під час атаки влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. У Вишгородському районі пошкоджено дах приватного будинку та автомобіль.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 вересня росіяни атакували Україну 415 ударними дронами, 42 крилатими/авіаційними та 1 балістичною ракетою. Протиповітряною обороною збито або подавлено 386 дронів та 27 крилатих й авіаційних ракет.

Проєкт "Чисте небо" запустили навесні 2025 року на Київщині. Він став відповіддю на тактику атак російських дронів-камікадзе. Захисники використовують перехоплювачі, щоб знищувати ворожі БПЛА в небі.

18 серпня голова Київської ОВА заявив, що від початку роботи проєкту було перехоплено майже 900 ворожих дронів. 21 серпня він повідомив, що за ніч було збито майже 50 російських безпілотників.

Під час атаки в ніч на 7 вересня мисливі проєкту "Чисте небо" знищили 80 ворожих дронів, що було рекордним показником.