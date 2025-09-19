І їздить, і плаває: компанія Mavka Technology розробила наземного робота-амфібію

Роботизований дрон-амфібія BI34G від української компанії "Мавка Технолоджі" було представлено на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025.

"Запити на розробку цього дрона поступали зі спеціальних підрозділів ЗСУ. Вони хотіли наземний дрон, який зможе умовно проїхати 10 кілометрів, заїхати в певне місце, перепливти водну перешкоду, зробити певну дію та повернутись назад", – розповів "Оборонці" представник компанії-розробника.

Робот може перевозити до 500 кг вантажу на собі та 1500 кг буксиром. Запас ходу з повним навантаженням – 20 км, швидкість по землі – 10 км/год, а по воді – 15 км/год. Двигун електричний. Перепливаючи річку, дрон рухають водомети потужністю 24 кіловат, як на гідроциклах.

Закрита капсула дозволяє використовувати його для медичної евакуації. На роботі передбачені кріплення для натягування сітки, щоб убезпечити пораненого від "скидів" та FPV-дронів.

Цим проєктом компанія займається останній рік. Проблемою під час розробки була адаптація робота для заїзду на високий берег – в деяких місцях він не міг вилізти з води. Тому команда вирішила замість коліс поставити дві гусениці та розробити спеціальну підвіску.

Тепер коли дрон-амфібія виїжджає на високий берег під високим кутом передньою гусеницею, задня не висить у повітрі, а чіпляється за бокову поверхню берега, підпираючи машину нагору.

Дрон у профіль

За габаритами BI34G має рівно таку ширину, щоб влізти у будь-який мікроавтобус, яким користуються військові.

За словами розробника, базова версія такого дрону буде коштувати 25-30 тис дол. Зараз виріб перебуває у процесі кодифікації в Міноборони.

Раніше "Оборонка" писала, що на Brave1 Defense Tech Valley 2025 представили наземного робота з 25-мм автоматичною гарматою, який має перейняти на себе деякі функції, що притаманні для бойових машин піхоти.