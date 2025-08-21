Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Україна за кілька місяців масово вироблятиме ракети "Фламінго" – Зеленський

Україна за кілька місяців масово вироблятиме ракети Фламінго – Зеленський
Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
21 серпня, 10:31
0

Уже невдовзі українська ракета "Фламінго" піде в масове виробництво. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 20 серпня, повідомляє "РБК-Україна".

"До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому має бути масове виробництво. Треба дивитися на успіх у випробуваннях, треба дивитися на фінансування цієї програми", – заявив він.

Володимир Зеленський також розповів, що випробування української ракети вже відбулися.

"І це поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить 3 000 кілометрів, це важливо", – акцентував глава держави.

Водночас він додав, що подробиці про українську ракету оприлюднювати зарано, поки немає змоги застосовувати "Фламінго" сотнями.

Раніше заявилася інформація, що в Україні почалося серійне виробництво ракет "Фламінго", а ще були опубліковані перші відео запусків таких ракет. Журналісти "Дзеркало тижня" писали, що "Фламінго" має бойову частину в 1150 кг та дальність польоту в 3000 км, що дозволяє знищити практично будь-які раніше недосяжні цілі в тилу ворога. Також ракета захищена від впливу радіоелектронної боротьби.

Перше фото ракети "Фламінго" опублікував фотограф Єфрем Лукацький.

Україна Зброя Ракети Українська зброя
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні