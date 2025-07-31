АОЗ залучила вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Агенція оборонних закупівель продовжує укладати державні контракти з виробниками безпілотників. У Міноборони оголосили, що 11 компаній уже інтегровані в маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Серед виробників, чиї дрони зможуть обирати військові: Escadrone, TAF Drones, Vyriy Drone, "ВНА Трейд", "Генерал Черешня" та "Гриф".

За інформацією МОУ, в пілоті проєкту 12 бойових бригад можуть замовляти FPV-дрони через маркетплейс. Далі систему масштабують на всі Збройні сили України, а також розширять перелік типів дронів, доступних для замовлення.

"На ринку чимало дронів, але підрозділи не завжди отримують саме те, що потрібно для виконання завдань. DOT-Chain Defence має змінити цю логіку: військові можуть робити конкретні замовлення під конкретні потреби. Виробник бачить реальний попит, підрозділ – свого постачальника, а АОЗ забезпечує прозорий та оперативний супровід", – заявив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Формат маркетплейсу передбачає, що військові самостійно обирають і замовляють необхідні дрони за кошти АОЗ. Для пілотного етапу Міноборони виділило агенції на закупівлю дронів 1 млрд грн. Супровід процесу – від підписання контрактів до організації логістики та оплати – забезпечує АОЗ.

Завдяки цифровій моделі взаємодії процес замовлення максимально спрощений – військовим потрібно лише три електронні підписи (КЕП), щоб отримати дрон. В оборонному відомстві пояснили, що це дозволяє скоротити час доставки до кількох тижнів. Нова цифрова система розпочала роботу на початку липня 2025 року.