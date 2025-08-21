Нардепи закрили доступ до інформації та локації оборонних підприємств у реєстрах

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Верховна Рада закрила доступ до інформації та локації оборонних підприємств у реєстрах. Про це повідомила Національна Асоціація Оборонної Промисловості України (NAUDI).

Йдеться про проєкт № 11533 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів", поданий членами Комітету з питань правової політики.

"Сьогодні (21 серпня – ред.) Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який обмежує доступ до відомостей про місцезнаходження об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок оборонних підприємств", – йдеться в повідомленні профільної Асоціації.

Також документ передбачає закриття інформації ЄДР щодо компаній ОПК та об’єктів інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони.

В NAUDI зауважили, що під час обговорень законопроєкту Асоціація підкреслювала необхідність захисту критично оборонної інфраструктури – особливо в умовах війни та численних загроз для безпеки ОПК.

Тут переконані, що ухвалення документа підвищує безпеку українського оборонно-промислового комплексу та створює умови для надійного функціонування підприємств під час війни.

Водночас на сайті ВР із посиланням на автора законопроєкту Ігоря Фріса сказано, що нові правила є компромісом між двома ключовими цінностями: прозорістю та безпекою. Стверджується, що рішення працює на користь громадян, підприємців і зміцнення держави в умовах війни.