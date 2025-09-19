Українська Logics7 розробила віртуальний тренажер для збиття FPV-дронів з дробовика

Український виробник VR-тренажерів Logics7 презентував на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025 симулятор для відпрацювання збиття FPV-дронів.

На фронті існує кілька способів фізичного знищення FPV-дронів: сіткомети, рушниця, автомат зі спеціальними набоями. Як базу для свого симулятора компанія обрала саме рушницю-дробовик.

"За допомогою цього тренажера можна відпрацювати все, що потрібно для будь-якого засобу кінетичного ураження дронів – це знаходження цілі, ідентифікація, тренування стрільби по точці випередження. Чи ви стріляєте з дробовика, чи з автомата, чи з сіткомета – алгоритм дій дуже схожий", – сказав "Оборонці" представник компанії.

В основі тренажера – справжня рушниця, яка містить у собі датчики спуску, перезаряджання та контролер, який відстежує положення рушниці. Усе це поєднано програмним забезпеченням із VR-окулярами та навушниками.

Віртуальний тренажер для збиття FPV-дронів з дробовика

Таким чином військовий під час тренування тримає в руках фактично справжню рушницю та стріляє по віртуальним FPV-дронам, які бачить у окулярах та чує в навушниках. Стерео звук, який чутно ніби з різних напрямків та з різною гучністю при наближенні цілі, привчає військового реагувати саме на нього.

Механізму імітації віддачі при стрільбі не реалізовано, але за словами розробника приціл після пострілу все одно збивається завдяки "фізичному" механізму перезарядки.

"У реальному житті дріб летить певною "хмаркою", яка розлітається на відстані. Але ця "хмарка" не є суцільною. У нас математично запрограмована траєкторія польоту кожної дробинки, яка вилітає зі ствола. Якщо одна з них зачіпає дрон – фіксується ураження. Але дрон може пролетіти повз цю "хмаринку", і тоді ураження немає", – пояснює представник Logic7.

Інструктор може регулювати швидкість дрону, маневреність, напрямок, погодні умови, кількість дронів та набоїв. Сам віртуальний безпілотник літає за випадковою траекторією з урахуванням справжньої фізики польоту. За задумом розробника, елемент випадковості не дозволяє людині звикнути до єдиної тактики та привчає орієнтуватись одразу на місці.

"Зараз ми доробляємо тренажер для FPV-дрона. Ми додамо можливість спільної роботи оператора дрона і людини, яка по ньому стріляє. Це буде таке собі живе змагання", – додав співрозмовник.

Сам тренажер зробили мобільним. В упакованому вигляді – це дві невеликі валізи. Він також не потребує зовнішнього живлення. Таких рушниць уже зробили кілька сотень. Один комплект коштує 200 тис грн.

