Lockheed Martin розробляє дрон, який може бути розвідником, ударним БПЛА та літаючим РЕБ

Компанія Lockheed Martin розробляє новий безпілотний літальний апарат Vectis для бойових дій у складних умовах. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Апарат зможе інтегруватися з літаками п’ятого покоління, зокрема F-35, та здатен буде працювати в групі в межах концепції Family of Systems. Завдяки системі управління MDCX безпілотник можна буде додати в єдину командно-контрольну мережу.

Vectis зможе проводити ударні місії та завдавати високоточні удари, вести розвідку, виконувати завдання з радіоелектронної боротьби, а також брати участь в оборонних і наступальних операціях.

Зазначається, що дрон матиме розширений радіус дії. Це дозволить йому ефективно працювати в районах дії Індо-Тихоокеанського, Європейського та Центрального командувань.

За даними виробника, вже сформована команда та замовлені комплектуючі для дрона. Наголошується, що він отримає технології "стелс".

