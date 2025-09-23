Українська правда   /   Межа
Lockheed Martin розробляє дрон, який може бути розвідником, ударним БПЛА та літаючим РЕБ

Андрій Галадей
23 вересня, 11:57
Компанія Lockheed Martin розробляє новий безпілотний літальний апарат Vectis для бойових дій у складних умовах. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Апарат зможе інтегруватися з літаками п’ятого покоління, зокрема F-35, та здатен буде працювати в групі в межах концепції Family of Systems. Завдяки системі управління MDCX безпілотник можна буде додати в єдину командно-контрольну мережу.

Vectis зможе проводити ударні місії та завдавати високоточні удари, вести розвідку, виконувати завдання з радіоелектронної боротьби, а також брати участь в оборонних і наступальних операціях.

Зазначається, що дрон матиме розширений радіус дії. Це дозволить йому ефективно працювати в районах дії Індо-Тихоокеанського, Європейського та Центрального командувань.

За даними виробника, вже сформована команда та замовлені комплектуючі для дрона. Наголошується, що він отримає технології "стелс".

Раніше Rheinmetall та Lockheed Martin представили наземну бойову машину, яка може знищити до 24 танків за один залп.

