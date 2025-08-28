Українська правда   /   Межа
Lockheed Martin обговорює випуск ракет ATACMS та Hellfire разом із Rheinmetall у Німеччині

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
28 серпня, 11:05
Американський оборонний підрядник Lockheed Martin веде переговори з німецькою компанією Rheinmetall щодо виробництва ракет, зокрема ATACMS та Hellfire, у Німеччині. Про це пише Defence Industry Europe із посиланням на WirtschaftsWoche.

"Ми вже активно обговорюємо додаткове виробництво, зокрема ракет ATACMS та Hellfire", – заявив керівник європейського відділення Lockheed Денніс Гьоге.

Він також додав, що можливе виробництво відбуватиметься на заводі Rheinmetall в Унтерлюссі на півночі Німеччини. Крім того, Гьоге зазначив, що остаточний перелік ракет ще не визначено.

У квітні цього року дві компанії оголосили про плани розширити свою співпрацю після закінчення терміну дії меморандуму про взаєморозуміння 2024 року, згідно з яким Lockheed постачатиме ракетні та ракетні технології, а Rheinmetall вироблятиме та продаватиме ракети в Європі.

У Rheinmetall, яка цього року почала виробляти деталі фюзеляжу для винищувачів Lockheed F-35, відмовились коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, що Rheinmetall офіційно відкриває завод в Унтерлюссі. Як очікується, його потужність становитиме до 350 тисяч артилерійських снарядів на рік після повного введення в експлуатацію з 2027 року.

Ракети США Lockheed Martin MGM-140 ATACMS Rheinmetall Hellfire Німеччина
