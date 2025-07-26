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Литва виділить €30 млн на закупівлю ЗРК Patriot для України

Литва виділить €30 млн на закупівлю ЗРК Patriot для України
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
26 липня, 21:38
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Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила про намір уряду її країни надати до 30 мільйонів євро на закупівлю американських зенітно-ракетних комплексів Patriot для України. Це рішення є частиною ширшої домовленості між європейськими членами НАТО та США щодо постачання озброєння Києву. Про це пише УНН з посиланням на Литовське національне радіо і телебачення.

Заява пролунала після зустрічі міністрів оборони країн Балтії з міністром оборони США Пітом Гегсетом. За словами Шакалієне, Литва підтримує закупівлю озброєння для України, виробленого у США, і розглядає фінансування систем Patriot як стратегічний сигнал підтримки рішення президента Дональда Трампа.

У середині липня Трамп оголосив про домовленість з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, згідно з якою європейські союзники мають закупити американське озброєння для України.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони США обговорює з низкою країн можливі двосторонні угоди про постачання американських Patriot Україні. Окрім цього, за даними міністра оборони Німеччини, США та Німеччина узгодили передачу Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot "якнайшвидше".

Зброя Україна ППО Литва MIM-104 Patriot
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