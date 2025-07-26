Литва виділить €30 млн на закупівлю ЗРК Patriot для України

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила про намір уряду її країни надати до 30 мільйонів євро на закупівлю американських зенітно-ракетних комплексів Patriot для України. Це рішення є частиною ширшої домовленості між європейськими членами НАТО та США щодо постачання озброєння Києву. Про це пише УНН з посиланням на Литовське національне радіо і телебачення.

Заява пролунала після зустрічі міністрів оборони країн Балтії з міністром оборони США Пітом Гегсетом. За словами Шакалієне, Литва підтримує закупівлю озброєння для України, виробленого у США, і розглядає фінансування систем Patriot як стратегічний сигнал підтримки рішення президента Дональда Трампа.

У середині липня Трамп оголосив про домовленість з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, згідно з якою європейські союзники мають закупити американське озброєння для України.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони США обговорює з низкою країн можливі двосторонні угоди про постачання американських Patriot Україні. Окрім цього, за даними міністра оборони Німеччини, США та Німеччина узгодили передачу Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot "якнайшвидше".