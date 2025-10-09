У Литві розробили баражуючий боєприпас за 10 тис. євро, його вже передають в Україну

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Литовський виробник зброї Granta Autonomy представив баражуючий боєприпас X-WING для точкових ударів по цілях, пише "Мілітарний".

Тестування БПЛА почалися навесні, а зараз дрони передають на додаткові випробування на фронт підрозділам Збройних сил України.

"Наразі виготовляють невеликі серії X-WING і передають їх на додаткові випробування передовим підрозділам ЗСУ. Постійна експлуатація на фронті використовується як частина доведення системи", – зазначив SEO і засновник компанії Granta Autonomy Гедимінас Гуоба .

Компанія планує вийти на виробничу потужність у кількасот одиниць на місяць на початку 2026 року. Самі дрони X-WING злітають та сідають вертикально (VTOL), як квадрокоптер, але основна частина польоту відбувається горизонтально на крилах. Це спрощує розгортання без використання спеціальної інфраструктури.

"Дальність польоту 50 км — це початкова специфікація, яка буде покращуватися. Однак ми будемо послідовно балансувати розширені можливості X-Wing з його виробничою вартістю", – зазначив Гедимінас Гуоба.

Бойова частина дрона розрахована на ураження броньованих та неброньованих цілей, а також радарів.

БПЛА оснащений потужною камерою. Яка працює вдень та вночі (тепловізійний режим). Система може працювати в умовах відсутності GNSS. Система наведення має елементи штучного інтелекту, а самі дрони можуть працювати в ройовому режимі.

Характеристики дрона мають такий вигляд:

· Тип: баражуючий боєприпас VTOL

· Вага/корисне навантаження: ≈12 кг загальна вага / 4 кг боєзаряду

· Дальність: до 50 км

· Швидкість: > 40 м/с

· Сенсор: денна оптика + тепловізор (Granta micro-gimbal), працює без GNSS

· Зв’язок: Granta Datalink — сумісність із наземними станціями

· Ціна (цільова): < 10 000 євро при масовому виробництві

На початку жовтня 2025 року компанія MGI повідомила, що відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км. Ці дрони під назвою SkyShark розгорнуть в Україні протягом шести тижнів.