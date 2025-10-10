Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Легіон "Свобода Росії" вперше отримав надводні безекіпажні катери – ГУР

Легіон Свобода Росії вперше отримав надводні безекіпажні катери – ГУР
Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
10 жовтня, 16:42
0

Російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" у співпраці зі спецпризначенцями підрозділу активних дій ГУР МО України FERRATA починають новий етап боротьби проти російського окупаційного режиму. Для цього вони вперше отримали надводні безекіпажні катери. Про це повідомляє українська розвідка.

"Вперше в історії російського добровольчого руху з'явилась можливість залучати надводні безекіпажні катери, що є важливим кроком у розширенні інструментів спротиву. Чітка взаємодія, точна розвідка та інноваційні підходи дозволяють розвідникам успішно діяти проти ворога на значній відстані від берега", – зазначили в Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, що в ГУР МОУ застосовують катери-камікадзе Magura v5, а також носії FPV-дронів. Один з них оснащений звичайним човновим двигуном із лопатями замість водометів та здатен транспортувати чотири контейнери з FPV-дронами, готовими до запуску.

Другий дрононосець має іншу форму корпусу та обладнаний пусковою установкою для чотирьох безпілотників літакового типу.

Дрони Морські технології Морські дрони ГУР
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень