Австралійська EOS створила лазерну зброю, яка може знищувати до 50 дронів за хвилину

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) представила свій варіант лазерної зброї проти БПЛА. Про це пише ресурс lnginnorthernbc.ca.

Мова про систему Apollo потужністю 150 кВт, яка може збивати від 20 до 50 дронів за хвилину.

"Безпілотні літальні системи (БПЛА) зараз використовують такі методи, як швидкі маневри, обертання, теплоізоляція та сітловідбивальне покриття – тактики, які ускладнюють відстеження та боротьбу з великими роями. Apollo розвивався понад десять років, щоб протистояти цьому виклику, пропонуючи точне ураження, високий рівень потужності та безперервну стрільбу для боротьби з цими дедалі складнішими загрозами", – йдеться у повідомленні компанії.

За даними видання, систему Apollo можна розгорнути менш ніж за дві години, а стрільба лазерними променями набагато дешевша, ніж ракетами, які коштують сотні тисяч доларів США. Також зазначається, що Apollo створений для інтеграції з системами командування та управління НАТО (C2) та інтегрованими системами протиповітряної оборони (IADS).

Раніше стало відомо, що багато іноземних виробників БПЛА, лазерної зброї та ракет захотіли перевірити свої продукти в Україні.