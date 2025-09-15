Міноборони тепер визначатиме критично важливими підприємства ОПК

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

До Міноборони перейшли функції щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу та організації бронювання їхніх працівників. Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Зміни пов'язані з ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. За інформацією МОУ, відповідну постанову ухвалив Кабмін.

Водночас у міністерстві акцентували, що критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими залишаються незмінними.

"Статус критично важливих підприємств, отриманий від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, залишається чинним протягом року з моменту його отримання, за умови перебування у процесі виконання відповідних контрактів", – пояснили в Міноборони.

Тут також додали, що інші підприємства ОПК можуть звертатися для визначення їх критично важливими на електронну пошту Міноборони: [email protected].

У МОУ також зазначили, що підприємства та установи, які офіційно визнані критично важливими та виконують державні контракти для забезпечення Сил безпеки і оборони, зможуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників, а також отримувати пільгове кредитування під 5% для розвитку та масштабування виробництв.

До слова, на початку вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає тимчасове бронювання працівників критично важливих підприємств ОПК.

Йдеться про проєкт № 13335, який передбачає можливість оформити 45-денну відстрочку з моменту укладення трудового договору.