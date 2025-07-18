Корпус "Азов" оголосив про набір у підрозділ, який приземлятиме "Шахеди"

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

1-й корпус Національної гвардії України "Азов" оголосив про відкриття набору в антишахедний підрозділ. Його основна мета – знищення ворожих ударних БПЛА типу "Shahed/Гєрань".

"Втрачаєш сон, енергію і сили через "шахедні" тривоги? Відтепер в тебе є унікальна можливість захистити себе і своїх близьких", – йдеться у повідомленні у Facebook.

Набір відкрито за вакансіями: оператор зенітних FPV-дронів та оператор БпЛА-перехоплювачів.

Які вимоги до кандидатів?

· Досвід в експлуатації FPV-дронів, БпЛА;

· Наявність бойового досвіду (буде перевагою).

"Ворог щодня збільшує виробництво "Шахедів", щоб тероризувати мирні українські міста. Зруйнуй ворожі плани і приземляй "Мопеди" десятками", – сказано у повідомленні.

Кандидатів просять заповнити анкету та в коментарях обов'язково вказати про намір долучитися до антишахедного підрозділу.

До слова, недавно директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов заявив, що АОЗ законтрактувала десятки тисяч дронів-перехоплювачів.

До того начальник КМВА Тимур Ткаченко анонсував запуск "повноцінної" системи перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. За його словами, на реалізацію ініціативи спрямують 260 млн грн.