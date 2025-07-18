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Корпус "Азов" оголосив про набір у підрозділ, який приземлятиме "Шахеди"

Корпус Азов оголосив про набір у підрозділ, який приземлятиме Шахеди
Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
18 липня, 14:34
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1-й корпус Національної гвардії України "Азов" оголосив про відкриття набору в антишахедний підрозділ. Його основна мета – знищення ворожих ударних БПЛА типу "Shahed/Гєрань".

"Втрачаєш сон, енергію і сили через "шахедні" тривоги? Відтепер в тебе є унікальна можливість захистити себе і своїх близьких", – йдеться у повідомленні у Facebook.

Набір відкрито за вакансіями: оператор зенітних FPV-дронів та оператор БпЛА-перехоплювачів.

Які вимоги до кандидатів?

· Досвід в експлуатації FPV-дронів, БпЛА;

· Наявність бойового досвіду (буде перевагою).

"Ворог щодня збільшує виробництво "Шахедів", щоб тероризувати мирні українські міста. Зруйнуй ворожі плани і приземляй "Мопеди" десятками", – сказано у повідомленні.

Кандидатів просять заповнити анкету та в коментарях обов'язково вказати про намір долучитися до антишахедного підрозділу.

До слова, недавно директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов заявив, що АОЗ законтрактувала десятки тисяч дронів-перехоплювачів.

До того начальник КМВА Тимур Ткаченко анонсував запуск "повноцінної" системи перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. За його словами, на реалізацію ініціативи спрямують 260 млн грн.

Дрони Україна БПЛА Оборона Shahed 136
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