Повітряні сили отримали від "Повернись живим" мобільні комплекси для обслуговування F-16

Благодійний фонд "Повернись живим" разом з "Офісом 61" та за підтримки "Укрнафти" розробили, придбали та передали Повітряним силам ЗСУ перші мобільні комплекси для обслуговування літаків F-16. Про це повідомляє пресслужба фонду.
Йдеться про два технічні хаби для літаків та авіаційного озброєння і один комплекс планування місій. Вони обійшлися у майже 51,4 млн грн.
У фонді пояснили, що F-16 – це одна з найскладніших бойових машин сучасності. У світі переважно використовують стаціонарні комплекси для перевірки літаків та оснащення їх боєприпасами. Проте українські аеродроми обстрілює ворог, тож тримати літаки в безпеці стає все складніше.
Мобільні комплекси для обслуговування F-16
"Повернись живим"
"Мобільні комплекси розв’яжуть цю проблему, а також зроблять можливим виїзд до літаків, які здійснили вимушений маневр або аварійну посадку, пришвидшать процес обслуговування та дозволять залучати до нього менше людей", – пояснили у фонді.
Про які комплекси йдеться:
· Комплекс планування місій – це пункт управління для здійснення передпольотного брифінгу та супроводу літаків у ближній зоні. До нього входить модуль з робочими місцями для п’яти-семи операторів, а також житловий модуль з усім необхідним для якісного відпочинку військових включно з душем, кухонною зоною та місцем для сну.
· Комплекс з обслуговування містить майстерню для підготовки та перевірки авіаційного озброєння, два фургони для транспортування та підвіски боєприпасів до літака та один пікап для переміщень команди, повсякденної діяльності, логістиці майна і так далі.
У фонді кажуть, що робота мобільних комплексів зробить ефективнішими безпекові заходи та спростить процес обслуговування літаків.
"Цей комплекс є реалізацією найнеобхідніших потреб фахівців Повітряних сил. З урахуванням передового досвіду країн Європи, що стосується експлуатації авіаційного озброєння, зокрема озброєння літаків F-16. Потреба у такому комплексі виникла через розгалужену система базування літаків та брак фахівців. Реалізація цього проєкту значно підвищить спроможності Повітряних сил нищити ворога", – зазначив представник "Офісу 61".
Більше про проєкт можна дізнатися за посиланням.
До слова, у червні стало відомо, що Норвегія запланувала надати нашій країні чотирнадцять літаків F-16. Між тим офіційно повідомлялося про постачання лише шести винищувачів. Терміни постачання неанонсованих F-16 не оголошувалися.