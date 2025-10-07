Sikorsky анонсувала сімейство безпілотників для військових і цивільних задач

Компанія Sikorsky, яка входить до складу американської Lockheed Martin, представила сімейство безпілотників вертикального зльоту та посадки (VTOL) під назвою Nomad. Про це йдеться в пресрелізі виробника.
Віцепрезидент і генеральний менеджер Sikorsky Річ Бентон пояснив, що під терміном "сімейство" в компанії розуміють можливість масштабувати дрони за розміром — від БПЛА Групи 3 (від 22,5 до 620 кг) до Групи 4/5 (620 кг і більше). Йдеться, зокрема про дрон, аналогічний за габаритами до гелікоптера Black Hawk.
Дрони Nomad від Sikorsky
Lockheed Martin
У Sikorsky стверджують, що конструкція з двома пропелерами поєднує універсальність гелікоптера зі швидкістю та дальністю польоту літака з фіксованим крилом. БПЛА Nomad здатні злітати, зависати та приземлятися вертикально, а також рухатися горизонтально протягом тривалого часу.
У моделі Nomad 5, яка пройшла розширені льотні випробування у березні 2025 року, використовується гібридна електрична силова установка. Цей дрон має розмах крила понад 3 метри. Також в компанії готують Nomad 100 з розмахом крила майже 5,5 метра. Його перший політ очікується в найближчі місяці. "Сотка" і більші моделі отримають вже звичайні двигуни внутрішнього згоряння.
При цьому в компанії планують використовувати дрони для військових та цивільних задач, зокрема для завдань національної оборони та лісового господарства.
"У результаті створене сімейство дронів Nomad міститиме адаптивні, всюдихідні, незалежні від злітно-посадкової смуги літальні апарати, здатні виконувати наземні та морські місії для оборонних структур, органів національної безпеки, лісового господарства та цивільних організацій", — наголосив Річ Бентон.
В усіх дронах лінійки Nomad використовується система автоматичного пілотування MATRIX, яка вже застосовувалась у гелікоптерах та літаках у випадках повітряного пожежогасіння і логістики.
Раніше повідомлялось, що в армії США є труднощі у розгортанні безпілотних систем на основі штучного інтелекту. Йдеться про програму Replicator, яку запустили у 2023 році. Вона передбачала швидке постачання дешевих і автономних дронів армії США для протидії військовим можливостям Китаю. Однак дрони, поставлені в межах програми, виявились дорогими, ненадійними, або не готовими до застосування.