"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км

Український виробник дронів "Warbirds of Ukraine" на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025 представив deep strike дрон "Зозуля" з дальністю польоту 2100 кілометрів.

Дрон має максимальну злітку масу у 170 кг і може переносити бойову частину від 10 до 50 кг, залежно від дальності місії. Якщо на 2100 км "Зозуля" може закинути від 10 до 15 кг бойової частини, то з максимальною БЧ у 50 кг дрон працює на відстань до 1100 км.

БПЛА "Зозуля"

Крейсерська швидкість безпілотника складає 130 км/год. Максимальна – 180 км/год. На ньому встановлено одноциліндровий двигун внутрішнього згоряння, але у перспективі розробники не виключають інтеграцію на БПЛА гібридної силової установки.

"Зозуля" використовує різні CRPA антени. Дрон оснащений системою візуальної навігації та має систему протидії ворожому спуфінгу. У польотному контролері літака розробники використали інерційну систему власної розробки, яка за відсутності GPS протягом тривалого часу уникає великих відхилень від курсу.

БПЛА "Зозуля"

"Наш безпілотник може злітати з аеродрому або з іншого підготовленого майданчика. Також його можна запускати з катапульти, яка виробляється іншою компанією і на яку ми цей дрон інтегрували. При цьому шасі на безпілотнику ми залишаємо, оскільки перед передачею у війська дрони проходять обовʼязковий обліт та випробування", – розповів "Оборонці" представник компанії "Warbirds of Ukraine" Вадим.

Вартість безпілотника складає близько 40 тисяч доларів. Зараз у компанії працюють над модернізацією звʼязку та деяких інших системам дрона.

Для роботи операторів розробники використали уніфікований інтерфейс, який сумісний з іншими безпілотниками компанії. Це дозволило пришвидшити процес перенавчання та спростити підготовку пілотів.

БПЛА "Зозуля"

"Зозуля" вже пройшла випробування і кодифікована Міноборони. Для військових уже закуповують ці дрони і на сьогодні компанія виготовила близько 100 безпілотників.

Дрони вже успішно застосовувалися Силами оборони України для ударних місій на окупованих територіях.

У "Warbirds of Ukraine" закладають у "Зозулю" не лише функцію дрона-камікадзе, але й передбачають розвиток модифікацій літака-розвідника, ретранслятора, носія боєприпасів або ж дрона-перехоплювача.

Нагадаємо, що виставка Defense Tech Valley 2025 зібрала сотні рішень у сфері українського defense tech. Наприклад, там показали українську програму Clarity, яка аналізує знімки з безпілотників та автоматично позначає на них підозрілі об’єкти ворога, що дозволяє планувати вогневу роботу українським військовим.