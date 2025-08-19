Dropla Tech залучила 2,4 млн євро на розвиток ШІ-технології пошуку вибухонебезпечних предметів

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Дансько-українська компанія Dropla Tech залучила €2,4 млн для масштабування технології виявлення вибухонебезпечних предметів за допомогою штучного інтелекту. Про це йдеться в повідомленні розробника.

Фінансування у межах pre-seed раунду надали Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO), Maj Invest Holding та Final Frontier.

Dropla Tech пропонує кілька продуктів. Один із них – це система BLUE EYES для виявлення вибухонебезпечних предметів у режимі реального часу за допомогою власних моделей ШІ, натренованих на справжніх бойових сценаріях.

Компанія стверджує, що систему спеціально створено для автономної роботи в умовах бойових дій при відсутності GPS-сигналу.

Ще один продукт називається DROPLA VISION. За інформацією на сайті Dropla Tech, це багатосенсорна картографічна система, яка поєднує оптичні, мультиспектральні, теплові та магнітометричні дані для виявлення вибухонебезпечних предметів за допомогою ШІ.

Виробник запевняє, що система забезпечена захищеною інфраструктурою військового рівня, пропонує автоматичне формуванням звітів та можливості автономного планування місій.

Dropla Tech заснована у 2023 році чотирма українськими підприємцями. Головний офіс розташований в Оденсе, а R&D-центр працює в Україні.