Чотири іноземні компанії інвестують понад $100 млн в українські оборонні технології – Brave1

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Чотири компанії з Європи та США оголосили про плани інвестувати в українські оборонні технології понад $100 млн та про перші закриті раунди. Про це йдеться в пресрелізі Brave1 за підсумками виставки Defense Tech Valley 2025, який провели разом із Міністерство цифрової трансформації України у Львові.

За інформацією кластера, компанія NUNC Capital із Нідерландів виділила 20 млн євро на Ініціативу зі створення венчурних підприємств для посилення оборонних інновацій України.

"Їхнім першим пріоритетом є розвиток FOB для інвестицій у місцеву оборонну промисловість. Компанія підготувала конкретний бізнес-кейс у сфері "Нових матеріалів", який дозволить Україні стати менш залежною від іноземної підтримки, створити робочі місця та зробити внесок у національну економіку", – пояснили в Brave1.

Про інвестиційні плани оголосив також німецько-люксембурзький венчурний фонд Verne Capital, який спеціалізується на європейських оборонних, безпекових та кібербезпекових компаніях. Він оголосив про намір інвестувати до 25 млн євро в українські оборонні інновації.

А от Шведський фонд Varangians оголосив про масштабний план інвестування в Україну та вже закрив першу угоду, деталі якої будуть розкриті незабаром.

Крім цього, компанія Oedipus Inc. оголосила про своє створення як першого в Європі фонду з постійним капіталом, який зосереджений виключно на оборонних технологіях.

У Brave1 уточнили, що команда засновників має багаторічний досвід інвестування в автономні технології, розроблені в Україні. Очікується, що незабаром команда оголосить про амбітні плани співпраці в українській оборонній сфері.

"… Наш меседж до міжнародних інвесторів та компаній простий — якщо вас немає в Україні, то вас немає на ринку оборонних технологій. З 2024 року завдяки роботі Brave1 українські оборонні компанії вже залучили 90 млн доларів інвестицій, а середній чек виріс з 300 тис. до 1 млн доларів…", – зазначив перший віцепрем`єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Окремо під час заходу українська компанія Swarmer оголосила про залучення $15 млн інвестицій від американських інвесторів. Відповідну інформацію нещодавно також оприлюднив і Михайло Федоров.