КНДР на воєнному параді вперше показала МБР Hwasong-20 та оновлену балістичну ракету Hwasong-11Ma

10 жовтня 2025 року у Пхеньяні відбувся військовий парад з нагоди 80-річчя Трудової партії Кореї, під час якого вперше була представлена нова міжконтинентальна балістична ракета (МБР) Hwasong-20. Про це повідомило Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Hwasong-20 оснащена новим потужним твердопаливним двигуном із заявленою тягою близько 1971 кілоньютона (кН), створеним із використанням композитного вуглецевого волокна, що забезпечує приблизно на 40% більшу потужність порівняно з попередньою моделлю Hwasong-18. Випробування двигуна тривали з 2023 року і були успішно завершені незадовго до публічної демонстрації ракети.

За даними аналітиків, твердопаливна система Hwasong-20 забезпечує значно швидший час розгортання та вищий рівень мобільності порівняно з попередніми рідкопаливними моделями, що є пріоритетом для Пхеньяна. Через свої великі габарити Hwasong-20, як вважається, спроможна нести множинні боєголовки індивідуального наведення (MIRV).

Міжконтинентальна балістична ракета Hwasong 20 KCNA

Hwasong-20 є подальшою розробкою триступеневої Hwasong-19, представленої у 2024 році. Попередня модель мала стартову масу до 70 тонн, довжину близько 28 метрів і двигун із тягою до 1960 кН. За оцінками експертів Азійсько-Тихоокеанського регіону, дальність нової ракети залишається на рівні до 15 тисяч кілометрів, однак Hwasong-20 здатна розвивати вищу швидкість, що вважається більш актуальним показником.

Крім того, на параді знову показали оперативно‑тактичний ракетний комплекс KN‑23 з новою ракетою малої/середньої дальності Hwasong-11Ma, яка раніше дебютувала на північнокорейській виставці "Розвиток національної оборони-2025".

ОТРК KN-23 з новими ракетами Hwasong‑11Ma KCNA

Hwasong-11Ma є подальшою модифікацією ракет серії Hwasong-11, що базуються на російських комплексах "Іскандер". Вона оснащена маневреною боєголовкою у вигляді планера типу boost-glide з крильцями, що дозволяє змінювати траєкторію під час польоту та ускладнює перехоплення системами протиракетної оборони.

Балістична ракета Hwasong‑11Ma на виставці "Розвиток національної оборони-2025" KCNA/ TWZ

За попередніми даними, ракета здатна розвивати швидкість понад 5 Махів, що класифікує її як гіперзвукову. Випробування подібних планерів у КНДР тривають із 2021 року, а у січні 2024-го було проведено тест із використанням твердопаливного прискорювача замість рідкопаливного двигуна. Використання твердого палива робить систему більш мобільною та придатною до запуску протягом кількох хвилин.

