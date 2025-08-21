Народні депутати підтримали ключові законопроєкти про Defence City

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Верховна Рада підтримала ключові законопроєкти про Defence City – спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, ВР ухвалила в цілому законопроєкти № 13420 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу" та № 13421 "Про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу". За перший проголосували 260 народних обранців, а за другий – 258.

Водночас очільник Міноборони зауважив, що запуск правового режиму Defence City "дозволить суттєво наростити виробництво сучасної української зброї та військової техніки, розвивати новітні технології, залучати інвестиції в галузь і підвищити спроможності Сил оборони".

За словами міністра оборони, резиденти Defence City отримають низку переваг:

- Звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);

- Звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві);

- Звільнення від екологічного податку;

- Спрощення митних процедур;

- Спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції;

- Особливості релокації та реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.

Денис Шмигаль додав, що участь у Defence City відкрита для підприємств, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави, відповідають вимогам прозорості та іншим визначеним критеріям.

"Ключова наша мета – повністю забезпечити Сили оборони всім необхідним, розробляти й вдосконалювати власну зброю і техніку та гарантувати безпеку держави в майбутньому завдяки сильній, спроможній армії", – підкреслив очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, що три великі українські асоціації, які об’єднують майже весь вітчизняний приватний ринок озброєнь, висловили свої думки про новий режим. Детальніше про це – у тексті "Оборонки": "Ідея хороша, а реалізація…? Зброярі висловились про найбільшу реформу виробництва зброї Defence City".