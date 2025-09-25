Китайські експерти з БПЛА допомагають росіянам створювати нові дрони – Reuters

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Китайські експерти з безпілотників співпрацюють з росією щодо розробки військових дронів на державному підприємстві "Іжевскій елєктромєханичєскій завод (ІЕМЗ) "Купол", яке перебуває під санкціями. Про це пише Reuters із посиланням на двох неназваних європейських чиновників, які розповіли це на умовах анонімності.

За даними агентства, китайські експерти відвідували "Купол" понад шість разів, починаючи з II кварталу минулого року. Протягом цього часу підприємство отримувало партії ударних та розвідувальних безпілотників китайського виробництва через російського посередника.

Наголошується, що "Купол" отримав понад десяток безпілотників, виготовлених китайським виробником безпілотників Sichuan AEE. Про це свідчать документи, включаючи рахунки-фактури та банківські виписки.

Згідно з ними, дрони були поставлені російською компанією оборонних закупівель TSK Vektor, яка перебуває під санкціями США та ЄС. На сам "Купол" також у 2023 році були накладені санкції з боку США.

Агентство наголосило, що у вересні минулого року компанія "Купол" також розробила новий безпілотник "Гарпія-3". Це сталося в Китаї й за допомогою місцевих спеціалістів. Також видання заявляє, що співпраця свідчить про поглиблення відносин між "Куполом" та китайськими компаніями у розробці безпілотників.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що не знають про цю співпрацю.

"Китай завжди дотримувався об'єктивної та справедливої позиції щодо питання української кризи, ніколи не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і суворо контролював товари подвійного призначення, включаючи експорт безпілотників", — йдеться в заяві міністерства.

