Китай планує на параді показати зброю, здатну уразити США – Bloomberg

Китай готується продемонструвати на параді 3 вересня свої новітні протикорабельні ракети, бойові безпілотники та балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю. Про це пише Bloomberg.

На таку підготовку вказують супутникові знімки з апарата Airbus, зроблені 9 серпня. на них видно бронетехніку, системи протиповітряної оборони, артилерійські системи, пускові установки та крилаті ракети. Ці дані виявили аналітики Open Nuclear Network у Відні.

За даними агентства, це буде способом продемонструвати військові досягнення Китаю, а також залучити потенційних покупців зброї.

Знімок 9 серпня, який показує дрони та ракети Airbus DS

Як заявив старший аналітик Open Nuclear Network Тяньран Сюй, нова зброя армії Китаю містить передові технології, такі як гіперзвукові системи, для збільшення "шансів на перемогу над корабельними системами ППО, і явно розроблена з метою придушення ВМС США у західній частині Тихого океану".

"Мало які країни розробили стільки протикорабельних ракет, які охоплюють усі можливі категорії", — зазначив Тяньран Сюй.

Також він наголосив, що такий акцент на високоточних ударах та безпілотних наступальних та оборонних можливостях показує, що метою є "виграш високотехнологічної, високоінтенсивної війни".

Сам парад з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни є важливою подією для Китаю та його голови Сі Цзіньпіна.

