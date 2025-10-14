Китай в рази збільшив постачання оптоволокна та батарей для російських дронів – The Washington Post

За даними The Washington Post, Китай влітку 2025 року значно наростив експорт до Росії компонентів, необхідних для виробництва безпілотників на оптоволокні. Зокрема, йдеться насамперед про оптоволоконні кабелі та літій-іонні акумулятори.
Як пише видання, згідно з митною статистикою КНР, у травні та червні до Росії було поставлено відповідно 190 400 км і 208 000 км оптоволокна, а в серпні — вже 524 800 км. Аналітики, на яких посилається WP, вважають, що йдеться про продукцію військового призначення, зокрема через високу вартість партій. Для порівняння, в Україну за цей період було поставлено лише 116 кілометрів оптоволокна.
Хоча Пекін офіційно декларує нейтралітет у війні Росії проти України та скоротив прямий експорт готових безпілотників, китайські підприємства — які контролюють 80% світового ринку комерційних дронів — продовжують постачати до Росії ключові дронові компоненти. Це, в свою чергу, дозволяє російським виробникам створювати більше дронів, керованих через тонкі оптоволоконні кабелі, які не вразливі до РЕБ.
Також влітку різко зріс експорт літій-іонних акумуляторів із Китаю до Росії — у червні він сягнув рекордних $54 мільйонів, після чого трохи знизився до $47 мільйонів у серпні.
За словами аналітиків, ці батареї, ймовірно, використовувалися саме для виробництва дронів, адже в Росії майже не розвивають виробництво електромобілів чи іншої електроніки, де ці акумулятори можуть використовуватись. Для порівняння, поставки таких акумуляторів в Україну за той самий період становили лише близько $11–12 мільйонів на місяць.
Раніше ми повідомляли, що китайські експерти з безпілотників співпрацюють з Росією щодо розробки військових дронів на державному підприємстві "Іжевскій елєктромєханичєскій завод (ІЕМЗ) "Купол", яке перебуває під санкціями.