Китай готується найближчим часом ввести в експлуатацію свій третій авіаносець

У Міністерстві оборони Китаю очікують на завершення планових тестувань та введення в експлуатацію свого нового авіаносця найближчим часом. Про це заявив речник відомства полковник Чжан Сяоган, повідомляє "Укрінформ".

Йдеться про третій і найбільший китайський авіаносець "Фуцзянь". У Міноборони країни зазначили, що зараз тривають ходові випробування корабля.

Крім того, недавно завершилися планові тестування електромагнітної катапульти. Під час них палубні винищувачі J-15T, J-35 і літак раннього попередження та управління KongJing-600 успішно виконали зліт і посадку на борт корабля.

"Успіх тренувань демонструє, що "Фуцзянь" має надійні можливості злету та посадки літаків за допомогою електромагнітної катапульти. Це дозволяє розмістити на його борту кілька типів палубних літаків авіаносного формування і є важливим кроком у розвитку технологій китайських авіаносців", – заявив Чжан Сяоган.

"Фуцзянь" повністю спроєктовано та побудовано у Китаї з використанням суто місцевих технологій та компонентної бази. На борту корабля буде розміщено до 50 бойових літаків.

Згадана електромагнітна катапульта для запуску та прийняття літаків є особливістю літака. З огляду на це "Фуцзянь" має пласку злітну палубу.

Корабель спустили на воду влітку 2022 року. Наразі тривають випробування продуктивності його двигуна, роботи систем навігації та озброєння у відкритому морі. Після завершення цього етапу авіаносець мають ввести до бойового складу ВМС. Між тим точні терміни закінчення тестувань та передачі корабля до складу флоту не розголошуються.

