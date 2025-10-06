Китай розробляє альтернативу турецькому Bayraktar TB2 із супутниковим зв'язком

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У Китаї докладають чимало зусиль, щоб створити свою альтернативу турецькому безпілотнику Bayraktar TB2 та проводять льотні випробування власного БПЛА аналогічного типу, пише Defence Blog.

На випробувальному полігоні китайської компанії AVIC інженери проводять серію випробувань бойового безпілотника CH-3D.

У ньому впроваджені кілька технічних удосконалень, покликаних надати дрону експлуатаційну перевагу над TB2, особливо в сценаріях, які вимагають збільшеної дальності та контролю поза межами прямої видимості.

Китайський аналог Bayraktar TB2 — CH-3D Defence Blog

Однією з його особливостей є система супутникового зв'язку (SATCOM), яка дозволяє CH-3D працювати на великих відстанях, не покладаючись на радіоканали прямої видимості. Це дозволяє операторам контролювати та виконувати місії в умовах, коли звичайний зв'язок обмежений або неефективний. Це може забезпечити вирішальну перевагу над Bayraktar TB2 у певних задачах.

CH-3D також оснащений висувним шасі, елементом конструкції, який покращує аеродинамічну ефективність. В результаті у китайського БПЛА більша дальність польоту та тривалість місії.

Наголошується, що CH-3D може залишатися в повітрі до 20 годин, летіти на максимальній висоті у 7200 метрів з крейсерською швидкістю близько 280 км/год. Дрон має максимальну злітну масу 700 кілограмів і здатний нести різноманітні високоточні боєприпаси, включаючи авіабомби та керовані ракети.

